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Чухлов посоветовал Оздоеву перейти в «Урал»

Чухлов посоветовал Оздоеву перейти в «Урал»
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Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов посоветовал российскому полузащитнику Магомеду Оздоеву перейти в «Урал». Экс-форвард считает, что именно там он сможет «возродиться».

«После «Зенита» многие игроки возрождаются в «Урале», Григорий Иванов — человек адекватный, много денег, конечно, в «Урале» не платят, но клуб требовательный. Если Магомед хочет доказать всем, что он еще хороший футболист и у него еще есть амбиции — то ему, думаю, следует соглашаться на предложение «Урала». На его месте я бы согласился. Нужно пожелать Магомеду, чтобы он избежал травм и снова заявил о себе», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» объявил об уходе Оздоева 25 мая 2022 года. Магомед стал игроком клуба из Санкт-Петербурга в феврале 2018 года. Всего за сине-бело-голубых полузащитник провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. В составе «Зенита» Оздоев четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.

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