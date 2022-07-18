Дмитрий Хохлов надеется увидеть «Динамо» в тройке лучших в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями увидеть столичный клуб в тройке лучших в Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона.



«Хочется посмотреть на новую команду «Динамо». Пришел другой тренер, клуб потерял много игроков. Надо увидеть, в какой футбол будет играть команда. Проблема еще в том, что у «Динамо» нет опытных центральных защитников. На Кутицкого выпадет очень большая нагрузка. В клубе прекрасно понимают, что на эту позицию требуется усиление.



Руководство говорило, что хочет к этой дате стать чемпионами, но это будет тяжело сделать, хотя нет ничего невозможного. Хочется, чтобы команда оказалась в тройке по итогам сезона», – приводит слова Хохлова «РБ Спорт».



Вчера, 17 июля, «Динамо» провело матч 1-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.



Уже на 16-й минуте Вячеслав Грулёв открыл счёт с передачи Фёдора Смолова. Но удержать победу москвичам так и не удалось. На 68-й минуте Николай Комличенко с передачи Даниила Уткина восстановил равновесие в счёте.