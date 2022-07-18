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Дмитрий Хохлов надеется увидеть «Динамо» в тройке лучших в РПЛ

Дмитрий Хохлов надеется увидеть «Динамо» в тройке лучших в РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями увидеть столичный клуб в тройке лучших в Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона.

«Хочется посмотреть на новую команду «Динамо». Пришел другой тренер, клуб потерял много игроков. Надо увидеть, в какой футбол будет играть команда. Проблема еще в том, что у «Динамо» нет опытных центральных защитников. На Кутицкого выпадет очень большая нагрузка. В клубе прекрасно понимают, что на эту позицию требуется усиление.

Руководство говорило, что хочет к этой дате стать чемпионами, но это будет тяжело сделать, хотя нет ничего невозможного. Хочется, чтобы команда оказалась в тройке по итогам сезона», – приводит слова Хохлова «РБ Спорт».

Вчера, 17 июля, «Динамо» провело матч 1-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.

Уже на 16-й минуте Вячеслав Грулёв открыл счёт с передачи Фёдора Смолова. Но удержать победу москвичам так и не удалось. На 68-й минуте Николай Комличенко с передачи Даниила Уткина восстановил равновесие в счёте.

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