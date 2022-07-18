Капитан «Пари НН» Гоцук: от Кержакова разносов было много

Защитник и капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал о работе под руководством экс-главного тренера команды Александра Кержакова.

«Александру Анатольевичу я бы хотел сказать просто большое человеческое и футбольное спасибо за то, что он и руководство клуба дали мне шанс в Премьер-лиге в дебютном сезоне.

Его уход стал сюрпризом, но это футбольная жизнь, и, наверное, не мое дело. У нас был прощальный ужин, на котором присутствовали все футболисты прошлого состава. Мы тепло попрощались, пожелали друг другу удачи. Надо отдать должное Михаилу Михайловичу Галактионову, что отпустил нас на этот ужин. Он отнёсся к этому с пониманием, и это красит человека. Это было солидно со стороны Михаила Михайловича.

Разносы от Кержакова? Их было много, поэтому о самом жёстком не буду даже говорить", — приводит слова Гоцука Metaratings.