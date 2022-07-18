Прохин: «Ростову» не хватило реализации моментов, мы создали намного больше, чем «Динамо»
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Центральный защитник «Ростова» Данила Прохин прокомментировал ничейный матч с «Динамо» (1:1) в первом туре РПЛ.
«Ростову» не хватило реализации моментов, мы создали намного больше, чем «Динамо». Оставалось только реализовать, и, думаю, мы победили бы.
Работа с Карпиным? Всё хорошо. «Ростов» — отличная команда, прекрасный коллектив. Все требования понятны. Думаю, победы придут.
Отъезд легионеров? В этом нет проблемы. У нас все ребята умеют играть в футбол не хуже иностранцев. У нас строится хорошая команда, будем бороться", — приводит слова Прохина Sport24.
Напомним, Прохин перешёл в «Ростов» из «Зенита» летом 2021 года. Прошедший сезон защитник на правах аренды провёл за «Сочи».
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