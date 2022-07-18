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Роман Зозуля: Ракицкий купил Алиеву дроны, Ярослав заслужил второй шанс

Роман Зозуля: Ракицкий купил Алиеву дроны, Ярослав заслужил второй шанс
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Украинский нападающий «Фуэнлабрады» Роман Зозуля высказался об экс-игроке «Зенита» Ярославе Ракицком.

«Купил Алиеву дроны. Посмотрим, как дальше будет. Но мне кажется, что Ярослав заслужил второй шанс после того, как вернулся и сказал правду. Да, может, с опозданием на 3-5 лет.

Можно сказать, что не нужно было ехать, но это уже другое. Когда он уехал, он за это заплатил. Его не звали в сборную, унижали. На это все имели основания. Сейчас он так поступил. Я думаю, что нужно дать ему второй шанс.

Происходящее меняет людей. Даже не знаю, кого можно сейчас похейтить, если не брать Тимощука и Ордеца. Даже некому пендель дать – до всех дошло», — приводит слова Зозули ua.tribuna.com.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ракицкий присоединится к донецкому «Шахтёру». Другие источники сообщают, что защитник близок к заключению контракта с турецким «Адана Демирспор».

РПЛ подписала контракт с МИРом.

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Источник: Ярослав Ракицкий станет игроком турецкого клуба «Адана Демирспор»
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