Роман Зозуля: Ракицкий купил Алиеву дроны, Ярослав заслужил второй шанс

Украинский нападающий «Фуэнлабрады» Роман Зозуля высказался об экс-игроке «Зенита» Ярославе Ракицком.
«Купил Алиеву дроны. Посмотрим, как дальше будет. Но мне кажется, что Ярослав заслужил второй шанс после того, как вернулся и сказал правду. Да, может, с опозданием на 3-5 лет.
Можно сказать, что не нужно было ехать, но это уже другое. Когда он уехал, он за это заплатил. Его не звали в сборную, унижали. На это все имели основания. Сейчас он так поступил. Я думаю, что нужно дать ему второй шанс.
Происходящее меняет людей. Даже не знаю, кого можно сейчас похейтить, если не брать Тимощука и Ордеца. Даже некому пендель дать – до всех дошло», — приводит слова Зозули ua.tribuna.com.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Ракицкий присоединится к донецкому «Шахтёру». Другие источники сообщают, что защитник близок к заключению контракта с турецким «Адана Демирспор».
РПЛ подписала контракт с МИРом.
- 18 июля 2022
-
08:00
-
08:00
-
07:45
-
07:42
-
07:22
-
07:20
-
07:11
-
07:10
-
06:44
-
06:38
-
06:24
-
05:54
-
05:43
-
05:36
-
05:34
-
05:25
-
04:49
-
04:47
-
04:31
-
04:15
-
04:14
-
04:00
-
03:53
-
03:40
-
03:35
-
03:21
-
03:08
-
02:59
-
02:45
-
02:38
-
02:28
-
01:59
-
01:50
-
01:19
-
01:18