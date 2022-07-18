Капитан «Пари НН» Гоцук — о Fan ID — это сложившийся закон

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказал своё мнение о карте болельщика (Fan ID), а также о возможном участии клубов Медиалиги в новом формате Кубка России.

«Это сложившийся закон. Я бы хотел, чтобы все фанаты прошли через процедуру оформления карты болельщика и приходили на наш стадион в максимально разрешенном количестве. Больше даже добавить нечего. Лично я ещё не получил. Пойду, как наш генеральный директор Равиль Камильевич Измайлов, в МФЦ и сделаю.

Клубы Медиалиги в Кубке России? Прикольная история. Думаю, руководство РФС в этом вопросе более компетентно. Но Медиалига интересна, однако должно быть всё дозировано. Основа – это РПЛ, сборная России", — приводит слова Гоцука Metaratings.

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