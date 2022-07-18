Бушманов назвал двух самых талантливых игроков «Спартака», с которыми работал

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал о двух самых талантливых футболистах, которых он тренировал.
«К сожалению, те ребята, которые ощутимо выделялись по юношам, в итоге не поднялись высоко. Это Саша Козлов и Денис Давыдов. В плане таланта, игры в футбол эти двое были наиболее талантливыми. Неслучайно Давыдова Капелло вызывал в сборную. У него ещё есть шанс перезапустить карьеру в «Химках», хотя времени потеряно много.
Главные сильные качества Козлова — очень хорошая стартовая скорость и поставленный удар с двух ног. Когда мы проводили в Тарасовке «двусторонки» с первым «Спартаком», игроки основы не могли его «поймать». Потом у него была очень тяжёлая травма, после которой Саша так и не смог полностью восстановиться.
Новость о смерти Саши — ужасная. Молодой парень — ещё жить бы и жить. Сложно подобрать слова, когда такое происходит. Приношу соболезнования Сашиной семье», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 18 июля 2022
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:40
-
10:36
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:29
-
10:21
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:57
-
08:30
-
08:15
-
08:03
-
08:00
-
08:00
-
07:45
-
07:42
-
07:22
-
07:20