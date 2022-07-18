Бушманов назвал двух самых талантливых игроков «Спартака», с которыми работал

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал о двух самых талантливых футболистах, которых он тренировал.

«К сожалению, те ребята, которые ощутимо выделялись по юношам, в итоге не поднялись высоко. Это Саша Козлов и Денис Давыдов. В плане таланта, игры в футбол эти двое были наиболее талантливыми. Неслучайно Давыдова Капелло вызывал в сборную. У него ещё есть шанс перезапустить карьеру в «Химках», хотя времени потеряно много.



Главные сильные качества Козлова — очень хорошая стартовая скорость и поставленный удар с двух ног. Когда мы проводили в Тарасовке «двусторонки» с первым «Спартаком», игроки основы не могли его «поймать». Потом у него была очень тяжёлая травма, после которой Саша так и не смог полностью восстановиться.



Новость о смерти Саши — ужасная. Молодой парень — ещё жить бы и жить. Сложно подобрать слова, когда такое происходит. Приношу соболезнования Сашиной семье», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.