Игрок «Торпедо» Самсонов: Fan ID? Без разницы, что там за законы: сказали сделать — сделаю

Российский защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов высказался по поводу Fan ID.
«В ФНЛ с болельщиками было громче? Да нет, почему? Сегодня было достаточно людей на стадионе, нас хорошо поддерживали. Игроки всё слышали. Приятно, что болельщики приехали в Химки. Конечно, сейчас нет нашего активного сектора — это очень грустно. Сегодня нам помогали больше, чем достойно. Оформляли игроки «Торпедо» Fan ID? Я ещё ничего не делал. Отношусь к этой мере спокойно, против вообще ничего не имею. Мне без разницы, что там за законы: мне сказали сделать — я сделаю», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
С 1 июня в России вступили в силу поправки в законе «О физической культуре и спорте». Теперь для посещения матчей болельщикам нужно оформлять Fan ID.
- 18 июля 2022
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