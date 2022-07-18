Добровинский: слышал, что «Динамо» купило двух защитников и опорника. Похоже, легионеры

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский рассказал, что московская команда усилилась двумя центральными защитниками и опорным полузащитником.

«Раскрою секрет: слышал, что «Динамо» купило двух центральных защитников и опорника. Один из защитников из Парагвая? Наверное. Похоже, что легионеры. Трансферы укрепят команду, потому что центр поля хромает», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Вчера, 17 июля, «Динамо» в первом туре Российской Премьер-Лиги сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) дома. Эта встреча стала первой официальной для наставника москвичей Славиши Йокановича. В центре защиты «Динамо» в стартовом составе вышли Сергей Паршивлюк и Александр Кутицкий.