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Бушманов: был готов возглавить «Спартак». В списке Каттани моя фамилия фигурировала

Бушманов: был готов возглавить «Спартак». В списке Каттани моя фамилия фигурировала
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов признался, что был готов возглавить московский «Спартак», и сообщил, что входил в круг кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

«Я понимал, что такая вероятность существует, пусть и небольшая. Был к этому готов, абсолютно. Плюс была информация, что в списке Каттани из 8-10 иностранных и русских тренеров фигурировала и моя фамилия. Под каким номером — не могу сказать. Какие-то мысли на этот счёт были, но решили так, как решили. Ничего страшного, надо двигаться дальше. Есть желание работать. Были варианты в Первой лиге, но пока не принял для себя решение насчёт новой команды», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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