Бушманов: был готов возглавить «Спартак». В списке Каттани моя фамилия фигурировала

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов признался, что был готов возглавить московский «Спартак», и сообщил, что входил в круг кандидатов на пост главного тренера красно-белых.
«Я понимал, что такая вероятность существует, пусть и небольшая. Был к этому готов, абсолютно. Плюс была информация, что в списке Каттани из 8-10 иностранных и русских тренеров фигурировала и моя фамилия. Под каким номером — не могу сказать. Какие-то мысли на этот счёт были, но решили так, как решили. Ничего страшного, надо двигаться дальше. Есть желание работать. Были варианты в Первой лиге, но пока не принял для себя решение насчёт новой команды», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 18 июля 2022
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:40
-
10:36
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:29
-
10:21
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:57
-
08:30
-
08:15
-
08:03
-
08:00
-
08:00
-
07:45
-
07:42
-
07:22
-
07:20