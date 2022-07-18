Адвокат Добровинский заявил, что «Динамо» должно бороться за чемпионство в РПЛ

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский считает, что московской команде по силам бороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«Недоволен ничейным результатом, потому что упустили победу. Но мне понравился «Ростов»: там играют такие фактурные и здоровые ребята, оказавшиеся на голову выше наших! У «Динами» всплыли все огрехи. Какие? Нет центра. Нас прощали много раз, поэтому надо укреплять середину поля.
Мне понравился настрой динамовцев — бегали с огоньком. Однако надо работать над контролем мяча.
«Динамо» немножко повезло с календарём. Хотя я думал, что «Ростов» не самая сильная команда. Но на стадионе лично увидел, что команда у Карпина сильная. Надеюсь, что в следующем туре с «Торпедо» будет проходной матч. И уже после этого мы войдём в ритм».
Способно ли Динамо бороться за чемпионство? С сегодняшним менеджментом «Динамо» должно бороться за чемпионство. За клубом огромная команда очень профессиональных людей, которые будут шлифовать и создавать команду. Но уже сейчас можно сказать, что чемпионат будет непростой. «Зенит», напичканный бразильцами, сыграл вничью в первом туре 1:1. «Спартак» ушёл от поражения. Да и кони неожиданно хорошо сыграли», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
- 18 июля 2022
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