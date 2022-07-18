Бушманов: бюджет «Спартака-2» — это зарплата одного игрока основы за год-два

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о закрытии команды.

«21 мая мы сыграли последний матч чемпионата, а 23-го утром на клубном стадионе было собрание с участием генерального и спортивного директоров, а также Артёма Реброва. Заранее о встрече не предупреждали, поэтому не все ребята смогли приехать. Руководители клуба поблагодарили за удачный сезон (седьмое место в ФНЛ) и сообщили, что проект «Спартак-2» закрывается по финансовым причинам.



Разные суммы называются. Кто-то говорит — много, кто-то — мало. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что финансовая причина здесь не главная. Для клуба масштаба «Спартака» содержание второй команды — это не какие-то заоблачные суммы. Полагаю, это зарплата игрока основы за год-два. Но, видимо, в клубе решили кардинально поменять саму систему подготовки молодёжи», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.