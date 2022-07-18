Бушманов – о Кофрие: в «Спартаке» должны играть футболисты более высокого качества

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнение о полузащитнике московского «Спартака»
Максимилиано Кофрие.
«Кутепов сильнее Куфрие. Является ли сам Куфрие уровнем «Спартака»? Хороший вопрос. Что значит уровень «Спартака» сегодня? С кем, с чем сравнивать? Если говорить не о 10 месте, а о призовых, то, наверное, какие-то качества у Кофрие есть, раз его брали в «Спартак», но он допускает многовато ошибок. На мой взгляд, в таком клубе должны играть футболисты более высокого класса. «Спартаку» в целом в последние годы не хватает стабильности — в стратегии, развитии, игре. Стили меняются каждые полгода. Всё это не идёт в плюс команде. Когда у тебя по два раза за сезон меняются схема и подход к игре, любому футболисту будет сложно. Один тренер играет в атакующий футбол, другой — в контратакующий, один делает ставку на быструю игру, второй — на контроль мяча. У футболистов от постоянной смены приоритетов голова идёт кругом. Только привыкнешь к одним требованиям, как снова всё меняется. При оценке качеств игроков нужно делать скидку на этот круговорот курсов и направлений», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате».
- 18 июля 2022
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