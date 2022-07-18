Источник: Кокорин сдал отрицательный тест на ковид, скоро футболист приступит к сборам

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сдал отрицательный тест на коронавирус и в ближайшее время приступит к работе с командой на предсезонных сборах в Моэне (итальянская коммуна). Об этом сообщает Fiorentinanews.com. Из-за болезни 31-летний российский футболист пропустил начало тренировок с командой, но сейчас он должен пройти медосмотр и присоединиться к одноклубникам.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из «Спартака». В 11 матчах за команду нападающий не отметился результативными действиями, но заработал две жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

«Фиорентина» начнёт сезон 14 августа домашним матчем с «Кремонезе» в итальянской Серии А.