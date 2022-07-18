Источник: Кокорин сдал отрицательный тест на ковид, скоро футболист приступит к сборам
Поделиться
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сдал отрицательный тест на коронавирус и в ближайшее время приступит к работе с командой на предсезонных сборах в Моэне (итальянская коммуна). Об этом сообщает Fiorentinanews.com. Из-за болезни 31-летний российский футболист пропустил начало тренировок с командой, но сейчас он должен пройти медосмотр и присоединиться к одноклубникам.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из «Спартака». В 11 матчах за команду нападающий не отметился результативными действиями, но заработал две жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
«Фиорентина» начнёт сезон 14 августа домашним матчем с «Кремонезе» в итальянской Серии А.
Комментарии
- 18 июля 2022
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:40
-
10:36
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:29
-
10:21
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:57
-
08:30
-
08:15
-
08:03
-
08:00
-
08:00
-
07:45
-
07:42
-
07:22
-
07:20
Партнерский контент