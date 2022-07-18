Дембеле подшутил над одноклубниками, попросив назначить себя капитаном «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле после продления контракта с испанским клубом попросил товарищей по команде назначить его одним из капитанов. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, для футболистов «Барселоны» эти слова стали шоком, однако позднее Дембеле объяснил, что эта была шутка. В настоящее время капитанами «Барселоны» являются Серхио Бускетс, Жерар Пике, Серхи Роберто и Жорди Альба.

Напомним, 30 июня 2022 года пятилетнее соглашение между 25-летним футболистом и «Барселоной» подошло к концу. Стороны долгое время не могли прийти к консенсусу, однако сумели договориться о новом контракте на два сезона.

В летнее трансферное окно «Барселона» объявила о подписании контрактов с Франком Кессье и Андреасом Кристенсеном (свободные агенты), а также о переходах Роберта Левандовского («Бавария») и Рафиньи («Лидс»).