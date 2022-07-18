Исландия — Франция: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00
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Сегодня, 18 июля, в рамках 3-го тура группового этапа женского чемпионата Европы состоится матч в квартете D. На стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия) сборная Исландии сыграет со сборной Франции. Встреча начнётся в 22:00 мск и будет показана на телеканале «Матч». В параллельном матче Бельгия встретится с Италией на стадионе «Академи» в Манчестере.
В первых двух турах сборная Франции обыграла Бельгию и Италию, поэтому досрочно гарантировала первое место в группе и место в четвертьфинале женского чемпионата Европы. На этой стадии Франция сыграет со сборной Нидерландов (матч пройдёт 23 июля).
Турнирное положение в группе D после двух туров:
Франция — 6 очков
Исландия — 2 очка
Бельгия — 1 очко
Италия — 1 очко
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