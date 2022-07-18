Италия — Бельгия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 18 июля, на стадионе «Академи» в Манчестере состоится матч 3-го тура группового этапа женского чемпионата Европы по футболу. Сборная Италии сыграет с командой Бельгии. Стартовый свисток встречи назначен на 22:00 мск.

Обе сборные одинаково провели свои первые два матча на групповом этапе. Они проиграли Франции и сыграли вничью с Исландией. И Бельгия, и Италия сохраняют шансы на выход в плей-офф женского чемпионата Европы, однако их судьба (даже в случае победы) будет решаться по результатам матча на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме, где сборная Исландии параллельно сыграет с Францией.

Турнирное положение в группе D после двух туров:



Франция — 6 очков

Исландия — 2 очка

Бельгия — 1 очко

Италия — 1 очко