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Италия — Бельгия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Италия — Бельгия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00
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Сегодня, 18 июля, на стадионе «Академи» в Манчестере состоится матч 3-го тура группового этапа женского чемпионата Европы по футболу. Сборная Италии сыграет с командой Бельгии. Стартовый свисток встречи назначен на 22:00 мск.

Обе сборные одинаково провели свои первые два матча на групповом этапе. Они проиграли Франции и сыграли вничью с Исландией. И Бельгия, и Италия сохраняют шансы на выход в плей-офф женского чемпионата Европы, однако их судьба (даже в случае победы) будет решаться по результатам матча на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме, где сборная Исландии параллельно сыграет с Францией.

Турнирное положение в группе D после двух туров:

Франция — 6 очков
Исландия — 2 очка
Бельгия — 1 очко
Италия — 1 очко

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