Экс-тренер сборной России U21: Пиняев – без вопросов талантливый парень. Но пока не готов

Бывший тренер «Спартака-2» и сборной России U21 Евгений Бушманов поделился мнением о полузащитник «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

«Вот смотрите: сейчас есть Пиняев — сколько лет о нём говорят? Года три как минимум. Талантливый парень? Вообще без вопросов. Но пока не готов. Сейчас из «Крыльев» ушёл ряд лидеров — возможно, как раз на Пиняева попытаются сделать ставку. А получится ли? Вопрос! Одно дело — выходить на 10-15 минут на свежих ногах против подуставшего соперника, а другое — с первых минут бегать и в оборону, и в атаку. Плюс-минус такая же ситуация была с Чаловым.



Как не потерять Пиняева? Его готовят постепенно, не бросают сразу в пекло — ведут так, чтобы не сломался и реализовал себя. Это очень тонкий тренерский момент — почувствовать, когда футболист готов играть с первых минут и брать ответственность на себя

Вот у Шапи примерно та же история, как у Пиняева. Они даже по телосложению похожи. Я думаю, тренеры, которые ведут Пиняева, всё это видят и понимают. Шапи здорово выходил на замену на 15-20 минут: обыгрывал, забивал, штрафные крутил — суперъяркий игрок! А с первых минут — другая история», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате».