Бывший тренер «Спартака-2»: Абаскаль хочет, чтобы команда доминировала на поле

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов предположил, в какой футбол хочет играть новый главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль.
«Понятно, что у нас в стране Абаскаля никто особо не знал. Но он молодой тренер, который уже возглавлял какие-то клубы, в том числе заметные. У него есть образование и свои взгляды. Слушая его высказывания относительно игры, я понимаю, что мне они близки.
Абаскаль хочет, чтобы команда доминировала на поле. Все вкладывают в это понятие собственный смысл. Витория тоже хотел доминировать, хотел, чтобы «Спартак» в итоге к этому пришёл. Такие вещи не делаются по щелчку пальцев. Но если тренер выбирает такое направление, мне интересно за этим наблюдать. Вопрос в том, как команда будет реагировать на новые вводные и дадут ли тренеру время, чтобы реализовать свои идеи», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате».
- 18 июля 2022
-
15:36
-
15:35
-
15:32
-
15:23
-
15:20Бушманов: Кутепов ещё покажет себя Эксклюзив
-
15:13
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:36
-
14:34
-
14:34
-
14:31
-
14:27
-
14:23
-
14:23
-
14:06
-
14:05
-
13:55
-
13:55
-
13:40
-
13:39
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:17
-
13:06
-
13:05
-
13:04
-
12:56
-
12:52
-
12:34
-
12:30