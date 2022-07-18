Бывший тренер «Спартака-2»: Абаскаль хочет, чтобы команда доминировала на поле

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов предположил, в какой футбол хочет играть новый главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Понятно, что у нас в стране Абаскаля никто особо не знал. Но он молодой тренер, который уже возглавлял какие-то клубы, в том числе заметные. У него есть образование и свои взгляды. Слушая его высказывания относительно игры, я понимаю, что мне они близки.



Абаскаль хочет, чтобы команда доминировала на поле. Все вкладывают в это понятие собственный смысл. Витория тоже хотел доминировать, хотел, чтобы «Спартак» в итоге к этому пришёл. Такие вещи не делаются по щелчку пальцев. Но если тренер выбирает такое направление, мне интересно за этим наблюдать. Вопрос в том, как команда будет реагировать на новые вводные и дадут ли тренеру время, чтобы реализовать свои идеи», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате».