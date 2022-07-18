«Байер» и «Панатинаикос» сыграли вничью, Лунёв, Азмун и Лодыгин провели на поле по тайму

Вчера, 17 июля, немецкий «Байер» и греческий «Панатинаикос» проводили товарищеский матч. Контрольная встреча между командами завершилась нулевой ничьёй. Отметим, что весь второй тайм в составе команды из Леверкузена провёл на поле российский вратарь Андрей Лунёв. Экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун начал матч в стартовом составе «Байера» и был заменён в перерыве. За «Панатинаикос» выступает Юрий Лодыгин, который также является бывшим футболистом «Зенита», как и Лунёв с Азмуном. Юрий вышел на замену в перерыве матча.

30 июля «Байер» начнёт сезон матчем с «Эльверсбергом» в рамках первого раунда Кубка Германии. Сезон Бундеслиги начнётся для команды встречей с дортмундской «Боруссией» 6 августа.

24 июля «Панатинаикос» проведёт товарищеский матч с «Волосом».

«Байер» Лунёва и «Панатинаикос» Лодыгина сыграли вничью. Видео:

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