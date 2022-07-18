«Одеревенели ноги!» Бушманов — про слухи об отравлении ЦСКА во Франции в 1993 году

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал слухи о том, что игроков ЦСКА отравили перед матчем Лиги чемпионов в Марселе в 1993 (6:0).

«Мы приехали на стадион перед матчем. А раньше чай-кофе предоставляла принимающая сторона. В раздевалке термосы стояли. Я всегда пил кофе перед игрой. И в Марселе тоже налил стакан, выпил. Уже на разминке, в раздевалке, начал тянуться — чувствую: что-то не то.Ноги начали гудеть. Не понимал, что происходит. Выхожу на поле — ноги одеревенели! В игре вообще не чувствовал мяч. Принимаю, а он отскакивает, как от стенки. Таких ощущений не испытывал никогда, ни до, ни после Марселя. Неудивительно, что уже в начале второго тайма меня заменили. После этого случая мы стали ездить на игры со своими напитками», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате».