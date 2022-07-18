Олусегун спорил с Карасёвым, Ионов устроил стычку. Ничья «Краснодара» и «Факела»: фото

17 июля на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Местная одноимённая команда встречалась с «Факелом», вернувшимся в РПЛ спустя два десятилетия. Встреча закончилась ничьей — 2:2.
Счёт в матче на 10-й минуте открыли гости: отличился защитник Аслан Дашаев. На 24-й Алексей Ионов после передачи Олакунле Олусегуна его сравнял. В концовке первого тайма Эдуард Сперцян вывел «Краснодар» вперёд. В начале второго Роман Акбашев счёт сравнял и установил результат матча — 2:2.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Факел» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о выездной ничьей воронежской команды с «Краснодаром» в стартовом туре РПЛ сезона-2022/2023.
«Боевая ничья была, могли выиграть, но также могли и проиграть. Нам не хватило забитого гола, чтобы одержать победу. Для первого матча в этом сезоне мы сыграли неплохо, но есть над чем работать. Надеюсь, уже в следующем туре мы прибавим», – цитирует Кирилла Котова Metaratings.
- 18 июля 2022
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