Бушманов: Кутепов ещё покажет себя

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов выразил мнение о регрессе Ильи Кутепова, которого тренировал в «Спартаке-2» в ПФЛ и ФНЛ.

«Когда мы начинали во второй лиге, в первой команде работал Карпин. Илью из академии Коноплёва покупали достаточно дорого. Понятно, что на него рассчитывали. Данные для центрального защитника высокого уровня у него великолепные. Но повторюсь: переход из молодёжного футбола во взрослый очень сложен, тем более — для защитника и тем более — в клубе амбиций «Спартака», где каждая ошибка рассматривается под микроскопом. Путь Кутепова в первую команду был непростой — через вторую лигу, первую. Был момент, когда на него вообще перестали обращать внимание. Года полтора его к первой команде не подпускали, даже на сборы не брали, чтобы посмотреть, соответствует он основе или нет. Перед чемпионским сезоном мы общались с Димой Аленичевым, и я ему говорил: «Вот сейчас он готов, можно брать». Они его начали привлекать к тренировкам, и в итоге Илья сыграл почти все матчи чемпионата. После здорово выступил на чемпионате мира в паре с Игнашевичем. А потом что-то пошло не так, участились травмы.



Кутепов — очень профессиональный парень и сильный игрок. Наверное, он правильно сделал, перейдя в другую команду. Невозможно столько сидеть на скамейке и играть 1-2 матча за сезон. Понятно, что это не устраивает ни его самого, ни клуб. 28-29 лет — для защитника самый расцвет. Я верю, что он может играть на самом высоком уровне и ещё покажет себя», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате».