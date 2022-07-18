Видеообзор ничьей «Динамо» и «Ростова» в первом матче Славиши Йокановича

Вчера, 17 июля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходил матч 1-го тура РПЛ. «Динамо» принимало «Ростов». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.

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Уже на 16-й минуте Вячеслав Грулёв открыл счёт с передачи Фёдора Смолова. Но удержать победу москвичам так и не удалось. На 68-й минуте Николай Комличенко с передачи Даниила Уткина восстановил равновесие в счёте. Больше забить никому так и не удалось. Отметим, что Комличенко не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.



Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Владислав Назаров (Невинномысск). В роли резервного рефери выступил Сергей Чебан (Москва).