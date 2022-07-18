Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Реал» зарабатывал бы в Суперлиге в два раза больше

Мадридский «Реал» зарабатывал бы в Суперлиге в два раза больше
Комментарии

«Реал Мадрид», победивший в Лиге чемпионов, заработал за прошлый сезон € 132 млн призовых от данного турнира, а в Суперлиге он получил бы минимум € 276 млн. При этом прогнозируемый общий доход всех двадцати клубов-участников составлял бы € 4 млрд за сезон, сообщает AS.

Проект Суперлиги зашёл в тупик после слушаний в люксембургском суде на этой неделе, однако он всё ещё жив в сознании его главной продвигающей силы — мадридского «Реала». «Сливочные» утверждают, что существует огромная разница между тем, что клуб зарабатывает на Лиге чемпионов, и тем, что он получил бы, если бы было создано новое соревнование с участием лучших клубов Европы.

Предполагаемый глобальный доход Суперлиги — около € 4 млрд за сезон на все двадцать клубов.

«Реал» провёл крайне странный трансфер. Непонятно, радоваться или хвататься за голову «Реал» провёл крайне странный трансфер. Непонятно, радоваться или хвататься за голову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022