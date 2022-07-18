Мадридский «Реал» зарабатывал бы в Суперлиге в два раза больше
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«Реал Мадрид», победивший в Лиге чемпионов, заработал за прошлый сезон € 132 млн призовых от данного турнира, а в Суперлиге он получил бы минимум € 276 млн. При этом прогнозируемый общий доход всех двадцати клубов-участников составлял бы € 4 млрд за сезон, сообщает AS.
Проект Суперлиги зашёл в тупик после слушаний в люксембургском суде на этой неделе, однако он всё ещё жив в сознании его главной продвигающей силы — мадридского «Реала». «Сливочные» утверждают, что существует огромная разница между тем, что клуб зарабатывает на Лиге чемпионов, и тем, что он получил бы, если бы было создано новое соревнование с участием лучших клубов Европы.
Предполагаемый глобальный доход Суперлиги — около € 4 млрд за сезон на все двадцать клубов.
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