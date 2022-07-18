В «Фиорентине» назвали ошибкой трансфер Александра Кокорина

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде назвал переход российского нападающего Александра Кокорина в команду в январе 2021 года «своей ошибкой», однако признался, что в клубе готовы дать шанс 31-летнему футболисту.
«Трансфер Кокорина — ошибка, за которую я несу ответственность. Однако в последнее время он играет неплохо, поэтому мы хотим оценить его вновь», — приводит слова Праде Fiorentina.it.
По сведениям источника, итальянский клуб вряд ли сможет договориться о расторжении контракта с Кокориным футболистом в летнее трансферное окно. Ожидается, что это может произойти в январе 2023-го.
В 11 матчах за команду Кокорин не отметился результативными действиями, но заработал две жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
- 18 июля 2022
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