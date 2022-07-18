Колыванов: «Ростов» наиграл на победу, а «Динамо» играло в несвойственный себе футбол
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Российский тренер Игорь Колыванов поделился эмоциями от просмотра матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Ростовом» (1:1).
«Ростов» наиграл на победу — впереди выглядели острее, да и моментов создали больше. У «Динамо» явные проблемы в центральной зоне обороны, раз даже Паршивлюк там играет.
«Динамо» играло в несвойственный себе футбол. Во втором тайме вообще стали играть от обороны. Обычно команда играет высоко, старается прессинговать, а тут как-то совсем не вышло. Шиманьски нет — это глобальная потеря. «Динамо» будет непросто в этом году. Состав обновляется — нужно укрепление», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч «Динамо» — «Ростов» прошёл 17 июля на «ВТБ Арене».
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