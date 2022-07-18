Кепа Аррисабалага может оказаться в «Наполи»

28-летний вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить свою карьеру в Италии, а именно в «Наполи». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сообщается, что итальянский клуб обратился к руководителям «Челси» с предложением взять испанского вратаря в аренду на один год. Кепа уже два сезона является запасным из-за уверенной игры Эдуарда Менди.

В минувшем сезоне Кепа Аррисабалага принял участие в 15 матчах в футболке «Челси» во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Кепу в € 10 млн.

Напомним, Кепа перешёл в «Челси» из испанского «Атлетика» за € 80 млн, став самым дорогим вратарём в истории футбола.