Юрий Сёмин рассказал, что в первом туре РПЛ ему понравилась игра ЦСКА
Поделиться
Российский специалист Юрий Сёмин признался, что в первом туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ему понравилась игра ЦСКА. Армейцы в домашнем матче обыграли «Урал» (2:0) из Екатеринбурга.
«Матч «Динамо» и «Ростова» был хороший. Но больше остальных в первом туре мне понравился ЦСКА. Они провели очень хорошую, качественную и достаточно интересную игру. Удивляет ли единоличное лидерство ЦСКА? Ничего не удивляет. Всегда так было, что первый тур — это напряжённая борьба и неожиданные результаты. Стабильность придёт в дальнейшем. Результаты иной раз будет не самые неожиданные, при этом скажется уровень мастерства отдельных команд», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Комментарии
- 18 июля 2022
-
12:34
-
12:30
-
12:22
-
12:11
-
12:10
-
12:08
-
11:57
-
11:51
-
11:51
-
11:39
-
11:32
-
11:32
-
11:18
-
11:14
-
11:10
-
11:08
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:40
-
10:36
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:29
-
10:21
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:40
-
09:30
Партнерский контент