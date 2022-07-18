Юрий Сёмин рассказал, что в первом туре РПЛ ему понравилась игра ЦСКА

Российский специалист Юрий Сёмин признался, что в первом туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ему понравилась игра ЦСКА. Армейцы в домашнем матче обыграли «Урал» (2:0) из Екатеринбурга.

«Матч «Динамо» и «Ростова» был хороший. Но больше остальных в первом туре мне понравился ЦСКА. Они провели очень хорошую, качественную и достаточно интересную игру. Удивляет ли единоличное лидерство ЦСКА? Ничего не удивляет. Всегда так было, что первый тур — это напряжённая борьба и неожиданные результаты. Стабильность придёт в дальнейшем. Результаты иной раз будет не самые неожиданные, при этом скажется уровень мастерства отдельных команд», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.