В центре Милана остановили машину Бакайоко, футболист был обыскан

Машину с полузащитником «Милана» Тьемуэ Бакайоко задержали в центре Милана. Его машину остановили трое полицейских. Пока Бакайоко обыскивали, женщина-полицейский держала под прицелом пистолета пассажира автомобиля, в котором находился 27-летний футболист. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери. По сведениям источника, полицейский сообщил своему коллеге, что они задержали не подозреваемого, а футболиста «Милана», чем вызвал у того шок.

Бакайоко выступает за «Милан» с августа 2021 года. Права на игрока принадлежат «Челси», итальянский клуб арендовал французского футболиста на два сезона с правом выкупа. Ранее Бакайоко уже был игроком «Милана» (также аренда из «Челси») в сезоне-2018/2019. В прошлом сезоне Тьемуэ вместе с клубом стал чемпионом Италии.