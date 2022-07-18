Игрок «МЮ» — об Эрике тен Хаге: он очень требователен и уделяет много внимания деталям

23-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером, голландцем Эриком тен Хагом.

«Эрик тен Хаг очень требователен. Он уделяет много внимания деталям, мелким деталям, которые могут изменить ситуацию в долгосрочной перспективе. Я думаю, что мы, игроки, очень хорошо приспосабливаемся к его требованиям, и, очевидно, хотим продолжать работать с ним.

Нам хочется не смотреть на этот сезон как на возможность искупить провал прошлого сезона, а начать новый сезон с нуля. У нас много нового — новый персонал, новый менеджер, а также новая энергия, что хорошо для нас. Мы хотим добиваться успехов», — приводит слова Далота Daily Mail.

Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» этим летом. Соглашение с голландцем рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.