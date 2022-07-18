Фабрицио Романо: Бейсси – новый игрок «Аякса»

Защитник шотландского «Рейнджерс» Кэлвин Бейсси переходит в амстердамский «Аякс». Сегодня игрок должен подписать контракт до июня 2026 года с опцией продления соглашения на один сезон. Работа по трансферу была завершена в субботу, официальное объявление игрока ожидается совсем скоро, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



Стоимость трансфера – € 22 млн гарантированных выплат и ещё € 5 млн – в виде бонусов. Кроме того, «Рейнджерс» получит 10% от суммы будущей перепродажи игрока.



В составе шотландского клуба Кэлвин провёл 65 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 голевых передач. За время, проведённое в клубе, Бейсси стал победителем шотландской Премьер-лиги сезона-2020/2021, а также финалистом Лиги Европы сезона-2021/2022.