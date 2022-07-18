Роберт Левандовски поприветствовал игроков «Барселоны» на командном обеде

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, присоединившийся к клубу из мюнхенской «Баварии», поприветствовал новых одноклубников на командном обеде в США, где сине-гранатовые проводят предсезонные сборы.

33-летний Левандовски выступал за «Баварию» с 2014 года. В 375 матчах за команду Роберт 344 мяча и отдал 72 результативные передачи. В конце сезона-2021/2022 Левандовски рассказал о желании покинуть мюнхенский клуб. Несколько дней назад «Бавария» и «Барселона» договорились о переходе нападающего, с новой командой Роберт заключил контракт на три сезона.

С 2008 года Левандовски выступает за сборную Польши. В настоящее время форвард является капитаном команды и провёл за неё 131 матч (76 голов, 28 результативных передач).