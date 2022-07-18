«Вест Хэм» подпишет молодого воспитанника «Челси»

«Вест Хэм Юнайтед» хочет подписать нападающего «Челси» албанца Армандо Брою. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что «Вест Хэм» согласовал все условия контракта с 20-леттним нападающим и рассчитывает подписать его на постоянной основе, однако всё зависит от желания «Челси». Клубы в данный момент продолжают переговоры.

Минувший сезон-2021/2022 Армандо Броя провёл в «Саутгемптоне», громко заявив о себе. В футболке «святых» он выходил на поле 38 раз во всех турнирах, отметившись девятью голами и одной голевой передачей. До этого Броха отправлялся в аренду в голландский «Витесс».

Контракт албанца с «Челси» истекает летом 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Брою в € 22 млн.