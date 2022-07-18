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«Вест Хэм» подпишет молодого воспитанника «Челси»

«Вест Хэм» подпишет молодого воспитанника «Челси»
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«Вест Хэм Юнайтед» хочет подписать нападающего «Челси» албанца Армандо Брою. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что «Вест Хэм» согласовал все условия контракта с 20-леттним нападающим и рассчитывает подписать его на постоянной основе, однако всё зависит от желания «Челси». Клубы в данный момент продолжают переговоры.

Минувший сезон-2021/2022 Армандо Броя провёл в «Саутгемптоне», громко заявив о себе. В футболке «святых» он выходил на поле 38 раз во всех турнирах, отметившись девятью голами и одной голевой передачей. До этого Броха отправлялся в аренду в голландский «Витесс».

Контракт албанца с «Челси» истекает летом 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Брою в € 22 млн.

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