La Gazzetta: Пульгар получил предложение от ЦСКА, «Фиорентина» продаст его из-за лимита

«Фиорентина» расстанется с чилийским полузащитником Эриком Пульгаром из-за предстоящей покупки защитника донецкого «Шахтёра» Додо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Продажа 28-летнего футболиста потребуется для освобождения места для игроков, не являющихся гражданами Европейского союза (ЕС). По сведениям источника, Пульгар уже получил предложения от московского ЦСКА, бразильского «Фламенго» и клубов Саудовской Аравии.

Пульгар стал футболистом «Фиорентины» в августе 2019 года. Вторую часть сезона-2021/2022 чилиец провёл на правах аренды в турецком «Галатасарае» (11 матчей, 2 жёлтые карточки). Соглашение между Эриком Пульгаром и «Фиорентиной» рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде назвал покупку форварда Александра Кокорина «своей ошибкой».