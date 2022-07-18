Тренер женской сборной Нидерландов: не думаю, что Франция хочет играть с нами
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Главный тренер женской сборной Нидерландов Марк Парсонс высказался относительно будущей встречи своей команды со сборной Франции. Четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2022 между сборными состоится в субботу, 23 июля.
«Мы играем с серьёзным соперником в субботу. Я не думаю, что Франция хочет играть с нами. В последней встрече с ними результат был не таким, как мы ожидали, однако мы пообещали себе, что в следующем матче мы будем лучше», — приводит слова Парсонса официальный сайт УЕФА.
На проходящем чемпионате сборная Нидерландов вышла со второго места в своей группе. Наивысшего результата сборная достигла в 2017 году, когда выиграла данный турнир, проходивший в Нидерландах. Также нидерландки выигрывали бронзу в 2009 году.
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