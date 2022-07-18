Родригао — о том, каким видит себя через год: вижу себя счастливым в «Зените», с трофеями

Бразильский защитник «Зенита» Родригао рассказал, каким видит себя через год и признался, что хочет свое имя в историю клуба.

«Вижу себя счастливым в «Зените», поднимающим трофеи над головой. Думаю, это основная задача клуба — каждый год завоевывать титулы, подбирая для этого соответствующих игроков.

Когда футболист приходит в «Зенит», нацеленность на победы должны быть у них в голове. Я переехал в Санкт-Петербург совсем недавно и уже завоевал Суперкубок — это невероятно и круто, ведь прошло так мало времени.

Вот таким я вижу себя через. Хочется взять как можно больше трофеев и вписать свое имя в историю клуба. Я собираюсь много работать, чтобы этого достичь», — сказал Родригао во время интервью на ютубе-канале «Зенита».

Напомним, что в начале июля бразилец перешел в стан «Зенита» из «Сочи». За южан бразилец выступал с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента.