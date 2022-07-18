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Вратарь «Динамо» Лещук: в футболе может быть всё, но «Спартак» рассматривать не хочу

Вратарь «Динамо» Лещук: в футболе может быть всё, но «Спартак» рассматривать не хочу
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук объяснил, почему не собирается уходить в «Спартак».

«Могу ли я уйти из «Динамо»? Сначала «Динамо» должно дать добро на это. Переход в «Спартак»? Нет. Все может быть в футболе, но «Спартак» я не хочу рассматривать. Я воспитанник «Динамо», мне тяжело смотреть в сторону «Спартака», — приводит слова Лещука РБ Спорт.

26-летний Лещук — воспитанник «Динамо». За первую команду московского клуба Игорь в 24 матчах пропустил 22 мяча и 14 раз сыграл «на ноль». В настоящее время Лещук является сменщиком Антона Шунина. Соглашение между Лещуком и «Динамо» истекает летом 2025 года.

В первом матче Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2022/2023 «Динамо» на домашнем стадионе сыграло вничью с «Ростовом» (1:1).

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