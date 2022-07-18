«Челси» предложил «ПСЖ» € 47 млн за Кимпембе

Лондонский «Челси» сделал предложение в размере € 47 млн за центрального защитника «ПСЖ» Преснела Кимпембе, сообщает Sky Sports. Это первое официальное предложение «Челси». Ранее представители клубов уже обсуждали будущий трансфер игрока.



«ПСЖ» готов расстаться с Кимпембе, если финансовые запросы клуба будут удовлетворены. Этого пока не произошло, но переговоры с «Челси» продолжаются. Лондонцы хотят подписать левого центрального защитника.



Кимпембе провёл в составе «ПСЖ» 234 матча, включая 14 игр за вторую команду парижан. За это время игрок забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Вместе с командой Преснел стал 6-кратным чемпионом Франции и 5-кратным победителем Кубка Франции. В 2018 году Кимпембе стал чемпионом мира в составе сборной Франции.