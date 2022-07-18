Лидер «Ренна» может продолжить карьеру в Англии
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Французский нападающий «Ренна» Мартен Терье может продолжить карьеру в Англии. Игроком активно интересуются «Лидс Юнайтед». Об этом сообщает французское издание L’Équipe.
«Лидс Юнайтед» долгое время охотился за бельгийцем Шарлем Де Кетеларе, однако он предпочитает перейти в «Милан». После этой неудачи английский клуб переключился на французского нападающего «Ренна». Помимо «Лидса» игроком интересуется «Вест Хэм Юнайтед».
Сообщается, «Ренн» хочет за своего нападающего € 40 млн, что выше той цены, на которую рассчитывали английские клубы.
В минувшем сезоне Мартен Терье провёл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал семь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Кепу в € 25 млн.
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