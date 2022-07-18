Гамид Агаларов обратился к болельщикам «Ахмата»
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Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов после игры со «Спартаком» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) обратился к болельщикам грозненской команды.
«Дорогие болельщики. Хотелось бы поблагодарить вас за тот приём, который вы оказали, когда я пришёл в клуб. Я постараюсь в каждой игре выкладываться на 100% и показывать свой максимум. В игре со «Спартаком» у нас это не получилось, но в дальнейшем всё будет лучше и лучше», — приводит слова Агаларова пресс-служба «Ахмата» в телеграм-канале.
22-летний Агаларов стал футболистом «Ахмата» 15 июля, перейдя из «Уфы». Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма сделки составила € 1,5 млн + 50% от следующей продажи нападающего. С новой командой Агаларов подписал контракт на три года.
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