Стала известна зарплата Маттейса де Лигта в «Баварии»

Появились подробности того, сколько защитник сборной Нидерландов и туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт будет зарабатывать в «Баварии».

По информации TMW, де Лигт намерен подписать пятилетний контракт с «Баварией» на сумму около € 10 млн в год плюс бонусы, что немного меньше, чем € 11 млн, которые он сейчас получает в Турине.

«Баварии» удалось заключить сделку после того, как она согласилась заплатить «Ювентусу» € 70 млн в качестве фиксированной суммы плюс около € 10 млн в качестве бонусов. Нидерландский центральный защитник пройдёт медицинское обследование уже сегодня, 18 июля.

За три года пребывания в Турине де Лигт провёл 117 матчей за «Ювентус» во всех соревнованиях. Он помог команде выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии.