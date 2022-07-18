Объявлена символическая сборная первого тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом тура стал полузащитник «Крыльев» Максим Глушенков, получивший оценку 9,7. В матче первого тура чемпионата России с «Оренбургом» Максим отметился двумя забитыми мячам и голевой передачей. Встреча завершилась победой самарского клуба со счётом 4:2.

Сборная первого тура РПЛ: Матвей Сафонов («Краснодар», 7,4), Дарко Тодорович («Ахмат», 7,9), Юрий Журавлёв («Ахмат», 7,4), Мирослав Богосавац («Ахмат», 7,2), Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА, 7,9), Артём Тимофеев («Ахмат», 7,8), Роман Ежов («Крылья Советов», 8,5), Ибрагим Цаллагов («Сочи», 8,1), Хорхе Карраскаль (ЦСКА, 9,1), Максим Глушенков («Крылья Советов», 9,7), Вильсон Изидор («Локомотив», 8,4).