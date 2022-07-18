В «Рубине» отреагировали на информацию о вылете Дзюбы в Баку из расположения клуба

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал слухи о возможном переходе российского нападающего Артема Дзюба в один из клубов из Азербайджана.
«Тренируется ли Дзюба сейчас с «Рубином»? По Артёму ничего не могу сказать. Он свободная птица: может вылететь в Баку и даже в Лос-Анджелес. Мне кажется, я не тот человек, которого нужно об этом спрашивать.
С нами Дзюба поддерживает форму и рассматривает разные варианты. Куда он вылетел — его личное дело. Думаю, некорректно с моей стороны комментировать, куда он полетел, даже если бы я знал», — сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, недавно Дзюба тренировался в составе казанского клуба. Игрок до сих пор пребывает в статусе свободного агента.
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