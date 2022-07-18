В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе к Набиуллину

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов опроверг информацию об интересе команды к защитнику Эльмиру Набиуллину, находящегося в статусе свободного агента.
«У нас нет в лонг-листе этого игрока», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
27-летний Набиуллин — воспитанник «Рубина». Он ушёл из команды в 2018 году, когда перешёл в «Зенит». Затем Эльмир выступал за «Сочи», а с июля 2021-го был игроком «Химок». 15 июля 2022 года подмосковная команда объявила о расторжении контракта с Набиуллиным.
Вчера, 17 июля, «Нижний Новгород» начал сезон в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) гостевым матчем с «Локомотивом» (1:1), который прошёл на «РЖД Арене» в Москве. С 28 минуты нижегородцы играли в меньшинстве, но смогли отыграться.
- 18 июля 2022
-
15:36
-
15:35
-
15:32
-
15:23
-
15:20Бушманов: Кутепов ещё покажет себя Эксклюзив
-
15:13
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:36
-
14:34
-
14:34
-
14:31
-
14:27
-
14:23
-
14:23
-
14:06
-
14:05
-
13:55
-
13:55
-
13:40
-
13:39
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:17
-
13:06
-
13:05
-
13:04
-
12:56
-
12:52
-
12:34
-
12:30