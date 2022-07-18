В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе к Набиуллину

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов опроверг информацию об интересе команды к защитнику Эльмиру Набиуллину, находящегося в статусе свободного агента.

«У нас нет в лонг-листе этого игрока», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

27-летний Набиуллин — воспитанник «Рубина». Он ушёл из команды в 2018 году, когда перешёл в «Зенит». Затем Эльмир выступал за «Сочи», а с июля 2021-го был игроком «Химок». 15 июля 2022 года подмосковная команда объявила о расторжении контракта с Набиуллиным.

Вчера, 17 июля, «Нижний Новгород» начал сезон в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) гостевым матчем с «Локомотивом» (1:1), который прошёл на «РЖД Арене» в Москве. С 28 минуты нижегородцы играли в меньшинстве, но смогли отыграться.