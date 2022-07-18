Состоялась жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА — 2022/2023 состоялась сегодня, 18 июля, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария).
Путь чемпионов:
«Маккаби» Хайфа / Олимпиакос — «Аполлон»
«Карабах» / «Цюрих» — «Ференцварош» / «Слован» Братислава
«Лудогорец» / «Шемрок Роверс» — «Динамо» Загреб / «Шкупи»
«Марибор» / «Шериф» — ХИК / «Виктория» Пльзень
«Линфилд» / «Будё-Глимт» — «Жальгирис» / «Мальмё»
«Црвена Звезда» — «Пюник» / «Дюделанж»
Путь представителей лиг:
«Монако» — ПСВ
«Динамо» Киев / «Фенербахче» — «Штурм»
«Юнион» — «Рейнджерс»
«Бенфика» — «Мидтьюлланн» / АЕК Ларнака
Расписание:
19-20 июля: первые матчи второго отборочного раунда
26-27 июля: ответные матчи второго отборочного раунда
2-3 августа: первые матчи третьего отборочного раунда
9 августа: ответные матчи третьего отборочного раунда
- 18 июля 2022
-
15:36
-
15:35
-
15:32
-
15:23
-
15:20Бушманов: Кутепов ещё покажет себя Эксклюзив
-
15:13
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:36
-
14:34
-
14:34
-
14:31
-
14:27
-
14:23
-
14:23
-
14:06
-
14:05
-
13:55
-
13:55
-
13:40
-
13:39
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:17
-
13:06
-
13:05
-
13:04
-
12:56
-
12:52
-
12:34
-
12:30