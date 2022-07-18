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Состоялась жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов
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Жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА — 2022/2023 состоялась сегодня, 18 июля, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария).

Путь чемпионов:

«Маккаби» Хайфа / Олимпиакос — «Аполлон»
«Карабах» / «Цюрих» — «Ференцварош» / «Слован» Братислава
«Лудогорец» / «Шемрок Роверс» — «Динамо» Загреб / «Шкупи»
«Марибор» / «Шериф» — ХИК / «Виктория» Пльзень
«Линфилд» / «Будё-Глимт» — «Жальгирис» / «Мальмё»
«Црвена Звезда» — «Пюник» / «Дюделанж»

Путь представителей лиг:

«Монако» — ПСВ
«Динамо» Киев / «Фенербахче» — «Штурм»
«Юнион» — «Рейнджерс»
«Бенфика» — «Мидтьюлланн» / АЕК Ларнака

Расписание:

19-20 июля: первые матчи второго отборочного раунда
26-27 июля: ответные матчи второго отборочного раунда
2-3 августа: первые матчи третьего отборочного раунда
9 августа: ответные матчи третьего отборочного раунда

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