Состоялась жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА — 2022/2023 состоялась сегодня, 18 июля, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария).

Путь чемпионов:

«Маккаби» Хайфа / Олимпиакос — «Аполлон»

«Карабах» / «Цюрих» — «Ференцварош» / «Слован» Братислава

«Лудогорец» / «Шемрок Роверс» — «Динамо» Загреб / «Шкупи»

«Марибор» / «Шериф» — ХИК / «Виктория» Пльзень

«Линфилд» / «Будё-Глимт» — «Жальгирис» / «Мальмё»

«Црвена Звезда» — «Пюник» / «Дюделанж»

Путь представителей лиг:



«Монако» — ПСВ

«Динамо» Киев / «Фенербахче» — «Штурм»

«Юнион» — «Рейнджерс»

«Бенфика» — «Мидтьюлланн» / АЕК Ларнака

Расписание:

19-20 июля: первые матчи второго отборочного раунда

26-27 июля: ответные матчи второго отборочного раунда

2-3 августа: первые матчи третьего отборочного раунда

9 августа: ответные матчи третьего отборочного раунда