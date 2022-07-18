Изидор — о голе «Пари НН»: в стиле моего кумира — Анри. С детства отрабатываю такие удары

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о своём голе в ворота «Нижнего Новгорода» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.
«Я увидел перед собой свободное пространство, сразу же ворвался туда. Когда Антон получил мяч, он сразу посмотрел вперёд. Затем я получил пас в штрафной, а там надо действовать очень быстро. Одно касание, второе — и гол в дальний угол.
С самого детства я отрабатываю такие удары, как в моменте с голом. Могу сказать, что Тьерри Анри — мой кумир, это в его стиле. Я остаюсь после тренировок и отдельно отрабатываю такие удары. Мне в том числе очень помогает новый тренер Йозеф Циннбауэр. Мы очень подробно и детально работаем над этим. Конечно, защита соперника и вратарь могут знать, что я именно так исполняю, но раз мяч в сетке, значит, всё делаю правильно», — приводит слова Изидора пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе «Матч Премьер» ВКонтакте.
- 18 июля 2022
-
15:36
-
15:35
-
15:32
-
15:23
-
15:20Бушманов: Кутепов ещё покажет себя Эксклюзив
-
15:13
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:36
-
14:34
-
14:34
-
14:31
-
14:27
-
14:23
-
14:23
-
14:06
-
14:05
-
13:55
-
13:55
-
13:40
-
13:39
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:17
-
13:06
-
13:05
-
13:04
-
12:56
-
12:52
-
12:34
-
12:30