Мостовой — о первом туре РПЛ: никто не удивил и не разочаровал. Многое выравнивается

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результатах первого тура Российской Премьер-Лиги.
«Никто не удивил и никто не разочаровал. Я бы не сказал, что меня кто-то сильно разочаровал в плане футбола и игры. Многое выравнивается за счёт ухода многих легионеров. Силы становятся по многим компонентам равны.
Много ничейных результатов. Пройдёт ли чемпионат в таком ключе, что будет много ничьих? Скорее всего. За весь чемпионат загадывать трудно. С учётом того, что еврокубков нет, сложно что-то прогнозировать. Но предполагаю, что в таком ключе будет множество игр.
Взять «Факел», который вообще пускать в РПЛ не хотели, — играют вничью с «Краснодаром». «Ростов» играл на равных с «Динамо». Смотрим «Локомотив» — «Нижний» — в меньшинстве сравнивают счёт. «Химки» с «Зенитом» после замены бразильцев тоже спокойно играли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 18 июля 2022
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