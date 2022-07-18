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Лондонский «Арсенал» представил выездной комплект формы на новый сезон

Лондонский «Арсенал» представил выездной комплект формы на новый сезон
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Лондонский «Арсенал» представил новый выездной комплект формы на сезон-2022/2023. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Фото: Официальный сайт ФК «Арсенал» Лондон

Новый полностью чёрный комплект от бренда adidas сочетает в себе бронзовый значок пушки и бронзовую металлическую отделку с графикой AFC, вдохновлённой надписями «Арсенала», которые находятся по пути к стадиону «Эмирейтс». В сочетании с чёрными шортами и носками футболка будет доступна как в аутентичном варианте, так и в репликах мужской и женской модели, а также в комплекте молодёжной команды.

Фото: Официальный сайт ФК «Арсенал» Лондон

Фото: Официальный сайт ФК «Арсенал» Лондон

Форма посвящена фанатам лондонской команды по всему миру.

Сообщается, что «канониры» сыграют в этой форме 20 июля в товарищеском матче с «Орландо Сити» в рамках предсезонного турне в США.

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