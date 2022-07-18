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«Интер» и «Ювентус» борются за защитника «Торино» Бремера

«Интер» и «Ювентус» борются за защитника «Торино» Бремера
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Итальянские клубы «Интер» и «Ювентус» борются за подписание бразильского защитника «Торино» Бремера. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Долгое время «Интер» являлся фаворитом в борьбе за Бремера, однако туринский «Ювентус» захотел перехватить защитника. Скорее всего, это связано с вероятным отъездом Маттейса де Лигта.

Сообщается, что «Интер» договорился с игроком о зарплате в € 3 млн в год плюс бонусы и готов запалить «Торино» € 30 млн за переход защитника. «Ювентус» же готов перебить все предложения миланской команды. Туринский клуб готов платить игроку € 4 млн в год и заплатить «Торино» € 40 млн.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильца в € 35 млн. В «Торино» Бремер перешёл в 2018 году из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн.

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